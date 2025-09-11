Última Hora: CAD cai com a decisão do BOC
O Banco do Canadá anunciou hoje a sua última decisão de política monetária às 15:00 BST. Não houve surpresa...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices de Wall Street abrem em baixa US500 recua em relação à média móvel de 200 sessões Vertiv...
Há menos de um mês, a questão de saber se o ouro atingiria os $2.000 por onça fazia todo o sentido. Na altura, o ouro estava...
https://www.youtube.com/watch?v=KD-ec2Mv2O4
As ações da Boeing (BA.US) subiram cerca de 3,3% antes da abertura da sessão de negociação, apesar da divulgação...
Principais conclusões: Os analistas esperam que a Meta relate uma receita de 33.52 mil milhões de dólares (+ 21% A / A) e EPS...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
As ações da Alphabet Inc. (GOOGL.US) estão a recuar mais de 6,5% durante o pré-mercado, na sequência da publicação...
Os índices europeus registam uma ligeira subida DE30 recua da área dos 15.000 pts Deutsche Bank sobe 6% após resultados do...
As atenções dos investidores na Europa voltam-se hoje, mais uma vez, para as empresas de moda. A Kering (KER.FR), que é um dos maiores...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par USD/CAD:
