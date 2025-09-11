Oportunidades de negociação - USD/CAD
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par USD/CAD:
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Instituto Alemão IFO divulgou um novo conjunto de indicadores hoje às 9:00. O principal índice do clima de negócios acabou...
A publicação dos dados do Índice de Preços no Consumidor (IPC) da Austrália para o terceiro trimestre influenciou significativamente...
Discursos do Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, e da Presidente do BCE, Christine Lagarde Resultados trimestrais da IBM e da Meta Platforms...
As acções chinesas recuperaram depois de Pequim ter tomado medidas mais firmes para apoiar a segunda maior economia do mundo, alimentando...
Hoje, no mercado alargado, temos um sentimento gradualmente variável. Tanto o US500 como o US100 estão a ser negociados em ligeira...
Desempenho da Verizon no terceiro trimestre de 2023 A Verizon Communications Inc. divulgou seus resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2023,...
A Bitcoin já perdeu mais de 3,0% em relação aos máximos de hoje, depois de o ticker de um novo ETF da Blackrock ter desaparecido...
Alphabet Inc. (GOOGL.US), the parent company of Google and YouTube, is set to release its earnings report after the close of trading today. The report...
