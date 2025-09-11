Alphabet ganha antes da divulgação de resultados 📌
Alphabet Inc. (GOOGL.US), the parent company of Google and YouTube, is set to release its earnings report after the close of trading today. The report...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices em Wall Street seguem em terreno positivo Dólar americano continua a recuperar bem como as yields Resultados trimestrais da...
Os índices PMI dos Estados Unidos para outubro foram publicados hoje às 14:45. Esperava-se que o relatório mostrasse uma deterioração...
ANZ emitiu uma recomendação para negociar o par cambial USDJPY. ANZ recomenda entradas longas considerando os seguintes níveis: Entrada...
O sentimento positivo à volta do mercado cripto tem estado a melhorar significativamente. A Bitcoin ultrapassou a marca dos 31.000$ e chegou mesmo...
Índices europeus seguem em terreno positivo A atenção dos investidores centra-se nos resultados da Hermes e da Puma A sessão...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
Petróleo A Chevron vai continuar a investir na Venezuela, mas nos próximos meses, a produção e as exportações...
A Microsoft (MSFT.US), uma das principais empresas tecnológicas dos EUA, deverá apresentar o seu relatório fiscal do 1º trimestre...
O Spotify (SPOT.US), empresa sueca de streaming de áudio cotada nos EUA, está a negociar em abaixa antes da abertura da sessão...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico...
