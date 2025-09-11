Abertura do mercado europeu
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje na Bitcoin:
A sessão de negociação de hoje está a centrar-se principalmente nas leituras dos dados PMI das principais economias do mundo....
08h15: França, índice PMI para serviços e indústria para outubro. Indústria. Atual: 42,6. Previsão: 44.8....
Índices europeus seguem em terreno positivo esta manhã Investidores aguardam pelos dados referentes aos índices PMIs Bitcoin...
REINO UNIDO: - Variação dos pedidos de subsídio de desemprego em setembro. Atual: 20,4k. Previsão: 2,3k. Anterior: 0,9k. -...
A sessão asiática ficou marcada por ganhos na maior parte dos índices de referência. O Nikkei subiu 1,23%, e o KOSPI da Coreia...
A atenção dos investidores está voltada para a Bitcoin, que durante a noite chegou a ultrapassar a marca dos 35.000$! A sessão...
A primeira sessão de negociação da nova semana nos mercados europeus foi positiva. Embora a maioria dos índices...
A Bitcoin continua a tendência ascendente que começou há pouco menos de 2 semanas. Durante este período, a maior criptomoeda...
