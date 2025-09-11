Harker espera que a economia americana comece a dar sinais fortes de abrandamento
Patrick Harker, diretor da Fed de Filadélfia, referiu que a economia dos EUA está a enfraquecer mais rapidamente do que se pensava e que...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Patrick Harker, diretor da Fed de Filadélfia, referiu que a economia dos EUA está a enfraquecer mais rapidamente do que se pensava e que...
Patrick Harker, diretor da Fed de Filadélfia, referiu que a economia dos EUA está a enfraquecer mais rapidamente do que se pensava e que...
Os índices de Wall Street negoceiam ligeiramente em baixo US100 testa novamente a retração de 23,6% SolarEdge Technologies...
Os índices de Wall Street negoceiam ligeiramente em baixo US100 testa novamente a retração de 23,6% SolarEdge Technologies...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=-FgE9No8moY
DE30 desce no final da semana Os receios de uma nova escalada do conflito arruinam o sentimento de "risco" Situação...
DE30 desce no final da semana Os receios de uma nova escalada do conflito arruinam o sentimento de "risco" Situação...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
Os dados das vendas a retalho canadianas para agosto foram divulgados hoje às 13:30. Esperava-se que o relatório mostrasse uma queda de 0,3%...
Os dados das vendas a retalho canadianas para agosto foram divulgados hoje às 13:30. Esperava-se que o relatório mostrasse uma queda de 0,3%...
Bostic, da Reserva Federal comentou o atual cenário das taxas de juro nos EUA. Bostic disse que espera que a inflação continue a cair....
Bostic, da Reserva Federal comentou o atual cenário das taxas de juro nos EUA. Bostic disse que espera que a inflação continue a cair....
A empresa alemã Duerr (DU.DE) é um importante produtor de peças para várias empresas dos sectores automóvel, farmacêutico...
A empresa alemã Duerr (DU.DE) é um importante produtor de peças para várias empresas dos sectores automóvel, farmacêutico...
A semana que agora termina Os mercados accionistas dos EUA caíram esta semana, na sequência de uma explosão num hospital em Gaza,...
A semana que agora termina Os mercados accionistas dos EUA caíram esta semana, na sequência de uma explosão num hospital em Gaza,...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje na Bitcoin:
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje na Bitcoin:
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador