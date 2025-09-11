Bitcoin dispara 4% 💰
Os ganhos impulsionados pelas recentes notícias, mais tarde desmentidas, sobre a aceitação de um novo ETF Bitcoin da Blackrock. Embora...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Enquanto as atenções do mercado se centram nas acções da Reserva Federal e nas crescentes tensões geopolíticas,...
Índices europeus seguem em baixa Vendas a retalho no Reino Unido, Canadá e Polónia Os índices europeus estão...
Os índices da Ásia-Pacífico voltaram a recuar pelo segundo dia consecutivo. Os índices chineses lideram as...
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 2º trimestre da Altri. Um...
Os mercados em Wall Street estão a negociar em níveis mistos, e a atenção dos investidores durante a sessão de hoje...
As observações mais importantes feitas por Jerome Powell sobre a atual situação económica e as perspectivas políticas: O...
O acordo de 43 mil milhões de dólares entre a Pfizer (PFE.US) e a Seagen (SGEN.US) foi aprovado pela UE. De acordo com as conclusões...
INVENTÁRIOS DE GÁS NATURAL NOS EUA: 97 MIL MILHÕES CONTRA 84 MIL MILHÕES ANTERIORES; ESTIMATIVA: 81 MIL MILHÕES Source:...
Resultados da Tesla e da Netlfix em destaque Pedidos de subsídio de desemprego: 198k Previsão 210k Anteriormente: 209 mil Pedidos...
