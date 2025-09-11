Ações da Tesla recuam 8%, na sequência dos resultados trimestrais 📉
As acções da Tesla (TSLA.US) estão a recuar mais de 6%, após resultados que decepcionaram negativamente. Depois dos ganhos...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
O relatório semanal sobre os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA foi publicado hoje às 13:30. As expectativas apontavam para...
As ações da Lockheed Martin têm valorizado desde o início da guerra entre Israel e o Hamas A empresa divulgou os resultados...
DE30 ligeiramente superior durante a sessão de quinta-feira Nestlé divulga resultados piores Deutsche Bank otimista...
As acções da Nokia (NOKIA.FI) estão hoje sob pressão, uma vez que a empresa apresentou resultados que ficaram aquém...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
A Netflix divulgou ontem os resultados do terceiro trimestre de 2023 após o fecho do mercado As ações subiram 12% nas...
Entre os vários membros da FOMC, as opiniões sobre a próxima subida das taxas de juro estão agora divididas. A partir dos comentários...
