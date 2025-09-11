Walt Disney, de 100 anos a 100 dólares
Walt Disney, de 100 anos a 100 dólares A empresa famosa pelo Rato Mickey celebra o seu primeiro centenário no meio de um processo de reestruturação....
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Netflix (NFLX.US), a empresa norte-americana de streaming de vídeo, deverá apresentar os seus resultados relativos ao terceiro trimestre...
Citi revê em baixa a recomendação para a Lufthansa (LHA.DE) As empresas petrolíferas são um bastião...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
A empresa desportiva Adidas (ADS.DE) apresentou ontem os resultados preliminares do terceiro trimestre de 2023 e aumentou as suas previsões de lucros...
Índices europeus seguem em terreno negativo, apesar dos dados macroeconómicas da China terem sido mais fortes do que o esperado Dados...
Dados do IPC do Reino Unido a/a: 6,7% vs 6,6% exp Dados do IPC subjacente do Reino Unido y/y: 6,1% vs 6% exp. Fonte: xStation5
Os dados macroeconómicas da China surpreenderam pela positiva, situando-se nos 4,9% em termos anuais, contra os 4,5% esperados e os 6,3% anteriores....
As ações do segundo maior banco dos EUA, o Bank of America, estão a ganhar mais de 3% hoje, uma vez que o banco superou as previsões...
