Bank of America ganha 3% depois de apresentar os resultados 📈 Goldman Sachs em queda
As ações do segundo maior banco dos EUA, o Bank of America, estão a ganhar mais de 3% hoje, uma vez que o banco superou as previsões...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Índice do Mercado da Habitação NAHB dos EUA ficou 10% abaixo do esperado, com 40 contra 44 estimado e 45 anteriormente Como se...
Os analistas do JP Morgan aumentaram a sua previsão para o crescimento real do PIB dos EUA para 4,3%, contra 3,5% anteriormente. Ao mesmo tempo,...
Início das earnings em Wall Street Os índices acionistas norte-americanos encerraram em alta esta segunda-feira, apoiados pelas expectativas...
US100 segue a desvalorizar cerca de 0,5% As yields a 10 anos atingiram um novo máximo anual nos 4,85%. Dolar valoriza após fortes leituras...
A produção industrial dos EUA foi mais forte do que o esperado, com um crescimento de 0,3% contra 0,0% exp. e 0,4% na leitura anterior Utilização...
Os futuros dos índices de Wall Street estão a cair na abertura dos EUA, pressionados pela subida dos rendimentos. O Departamento da Defesa...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=8bZE_0ohy50
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
Os dados sobre a inflação medidos pelo IPC canadiano para setembro foram divulgados hoje às 13:30. Esperava-se que o relatório...
Vendas a retalho dos EUA y/y 0,7% vs 0,3% exp e 0,6% anteriormente Vendas a retalho nos EUA em relação ao ano anterior 0,6% vs 0,2% exp....
