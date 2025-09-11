Última hora: Vendas a retalho nos EUA saem acima do esperado!
Vendas a retalho dos EUA y/y 0,7% vs 0,3% exp e 0,6% anteriormente Vendas a retalho nos EUA em relação ao ano anterior 0,6% vs 0,2% exp....
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A Johnson & Johnson (JNJ.US) anunciou hoje os resultados referentes ao terceiro trimestre de 2023. A empresa apresentou resultados sólidos e...
DE30 desce na sessão desta terça-feira Resultados finais das eleições na Polónia Rolls Royce anuncia...
Petróleo As reservas de petróleo bruto nos EUA recuperaram ligeiramente acima dos 420 milhões de barris, embora a...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico...
As notícias chegaram aos jornais pouco depois das 11:00, sugerindo que o Banco do Japão está a considerar uma subida dos preços...
Acabaram de ser conhecidos os dados do índice ZEW. Esperava-se que o índice de sentimento económico melhorasse ligeiramente em comparação...
O USDCAD é um dos pares cambiais que pode ficar exposto a períodos de maior volatilidade esta tarde. Isto porque os investidores estarão...
Índices europeus seguem flat Dados sobre as vendas a retalho nos EUA referentes a Setembro IPC no Canadá Os índices europeus...
Os dados sobre o emprego no Reino Unido estavam agendados para ser divulgados hoje às 7:00. No entanto, o instituto de estatísticas do Reino...
