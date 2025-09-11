GBP reage em baixa após os dados salariais do Reino Unido falharem
Os dados sobre o emprego no Reino Unido estavam agendados para ser divulgados hoje às 7:00. No entanto, o instituto de estatísticas do Reino...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em alta, com o S&P 500 a valorizar 1,06%, o Dow Jones a subir 0,93% e...
O Presidente da Reserva Federal de Filadélfia, Patrick Harker, afirmou que acredita que a Reserva Federal pode manter as actuais taxas de juro,...
A confiança das empresas no Canadá atingiu um mínimo pós-pandémico no terceiro trimestre, tal como revelado pelo inquérito...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Dados sobre a inflação nos EUA Atualização...
As ações da Charles Schwab (SCHW.US) estão a ganhar mais de 10%, marcando o ganho intradiário mais significativo desde julho,...
Wall Street abriu em alta no início de uma nova semana Charles Schwab apresentou os seus resultados trimestrais, ultrapassando as...
Os governos dos EUA e da Venezuela chegaram a um acordo para aliviar as sanções impostas pelos EUA à indústria petrolífera...
A Bitcoin disparou quase 10% após os rumores não confirmados que a SEC aprovou um ETF Bitcoin spot da iShares. No entanto, pouco depois destas...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
