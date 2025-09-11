DE30: Mercados europeus concentrados nas eleições na Polónia
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
índice alemão segue em terreno positivo Mercado bolsista europeu concentrado nas eleições polacas Pfizer estraga o sentimento...
MUFG emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDNZD. MUFG recomenda colocar uma posição longa sobre o par com os seguintes...
O sentimento do mercado está misto hoje, com os futuros dos índices dos E.U. a ganharem ligeiramente após as quedas de sexta-feira....
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
A primeira semana completa da época de resultados de Wall Street para o terceiro trimestre de 2023 acaba de começar. O calendário...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
Na semana passada o euro em relação ao dólar americano acabou por não conseguir ultrapassar acima da zona de resistência...
O AUD e NZD estão entre as moedas do G10 com melhor desempenho hoje. Os ganhos nos metais estão a apoiar o dólar australiano, enquanto...
