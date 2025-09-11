Calendário económico: Dados de segunda linha sobre a economia americana
Os índices europeus estão a ser negociados em terreno positivo esta segunda-feira Dados de segunda linha dos EUA e do Canadá Relatório...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices europeus estão a ser negociados em terreno positivo esta segunda-feira Dados de segunda linha dos EUA e do Canadá Relatório...
Os índices da Ásia-Pacífico começaram a sessão em baixa - o Nikkei desvalorizou 1,9%, o S&P/ASX 200 caiu 0,3%,...
Os contratos de petróleo (brent) estão a ganhar cerca de 4,2% hoje, e o preço aproximou-se do importante nível psicológico...
Os resultados da United Health (UNH.US) superam as expectativas dos analistas A United Health (UNH.US), a principal empresa americana de cuidados de...
Os índices de Wall Street tentam ganhar após a abertura, mas a aversão ao risco faz com que os sentimentos baixem novamente e os...
Wall Street reage aos comentários "dovish" de Patrick Harker, Presidente do Federal Reserve Bank of Philadelphia. Fed Harker Prevejo...
As acções da Novo Nordisk (NOVOB.DK) estão a ganhar 3,0% depois de a empresa ter aumentado a sua previsão de vendas para 2023...
Os bancos norte-americanos JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup apresentaram resultados superiores às previsões em termos de lucros por ação...
Link: https://www.youtube.com/watch?v=XwsaR5J-tcI
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
O ouro está a obter ganhos fortess e, neste momento, o ouro está a ganhar mais de 2,66% intraday. Além disso, o ouro quebrou acima...
