DE30: DAX sob pressão no final da semana
DE30 perde no final da semana Aumenta o espetro da escalada do conflito no Médio Oriente O petróleo bruto ganha...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
DE30 perde no final da semana Aumenta o espetro da escalada do conflito no Médio Oriente O petróleo bruto ganha...
DE30 perde no final da semana Aumenta o espetro da escalada do conflito no Médio Oriente O petróleo bruto ganha...
Embora os resultados do terceiro trimestre da BlackRock (BLK.US) tenham sido mais fortes do que o esperado (especialmente numa base líquida), a...
Embora os resultados do terceiro trimestre da BlackRock (BLK.US) tenham sido mais fortes do que o esperado (especialmente numa base líquida), a...
Os preços do petróleo iniciaram as negociações desta semana com uma grande diferença de alta em resposta ao ataque surpresa...
Os preços do petróleo iniciaram as negociações desta semana com uma grande diferença de alta em resposta ao ataque surpresa...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
A semana que agora termina Os mercados accionistas dos EUA recuperaram esta semana, uma vez que o aumento acentuado das taxas de rendibilidade nos últimos...
A semana que agora termina Os mercados accionistas dos EUA recuperaram esta semana, uma vez que o aumento acentuado das taxas de rendibilidade nos últimos...
IFR emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EUR/GBP. IFR recomenda entradas curtas considerando os seguintes níveis: Entrada...
IFR emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EUR/GBP. IFR recomenda entradas curtas considerando os seguintes níveis: Entrada...
Os indicadores económicos da China divulgados esta sexta-feira voltaram a evidenciar pressões deflacionistas. O Gabinete Nacional de Estatísticas...
Os indicadores económicos da China divulgados esta sexta-feira voltaram a evidenciar pressões deflacionistas. O Gabinete Nacional de Estatísticas...
Os mercados europeus estão a ser negociados em terreno negativo esta manhã Dados finais sobre a inflação na Europa Relatório...
Os mercados europeus estão a ser negociados em terreno negativo esta manhã Dados finais sobre a inflação na Europa Relatório...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador