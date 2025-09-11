Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 13/10/2023
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa, após os dados do IPC que saíram acima do esperado....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa, após os dados do IPC que saíram acima do esperado....
Após as 18:00 , podemos observar um aumento da atividade do lado da oferta em Wall Street. No entanto, não houve nenhum relatório...
Amanhã, dia 13 de outubro, os resultados dos principais bancos dos EUA abrirão a época de resultados do terceiro trimestre (financeiro...
Relatório da EIA sobre as existências de petróleo bruto dos EUA Petróleo bruto: 10,176 mln vs -1,4 mln exp. e -2,22...
Os inventários de gás natural dos EUA, de acordo com o relatório da EIA, ficaram em linha com as expectativas de 84 bcf.
Procter & Gamble (PG) apresentará lucros na próxima semana As acções caíram 5,6% no acumulado do ano PG...
Dados da inflação nos EUA mostra: IPC (Anual) (Set) 3.7% - 3,6% (previsão) 3,7% (anterior) IPC (Mensal) (Set) 0.4%...
O Banco Central Europeu publicou as minutas de setembro, ou mais vulgarmente conhecida como ata, às 12h30 de hoje. O documento mostrou que uma sólida...
DE30 ganha antes das actas do BCE e do relatório do IPC dos EUA O índice de referência testa níveis de resistência...
As expectativas do mercado apontam para uma descida da inflação após a recente recuperação. Para 3,6% y/y de 3,7%...
