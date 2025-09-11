Gás Natural recua mais de 5%
📉Gás Natural recua mais de 5% após projeções climáticas mais amenas Os preços do gás natural estão...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
📉Gás Natural recua mais de 5% após projeções climáticas mais amenas Os preços do gás natural estão...
10h00 (horário de Brasília) – Alemanha – Dados de Inflação de Junho: IPC (CPI) mensal: 0,0% (previsão:...
Os índices acionários europeus iniciam a semana com um tom moderadamente cauteloso. O prazo final para as negociações...
Mercados iniciam a semana com ganhos enquanto investidores aguardam cortes de impostos e acordos comerciais nos EUA 📈 Os mercados globais começaram...
Trade do dia: DE40 (30.06.2025) Fatos: O índice DE40 apresentou um repique a partir da média móvel exponencial de 50 dias...
As ações dos principais bancos dos Estados Unidos, incluindo Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs e Bank of America, estão em alta...
O dólar norte-americano está pairando próximo às mínimas de vários anos, testando níveis-chave de suporte...
07:00 (horário de Brasília), Reino Unido – Dados do PIB: PIB (1º trimestre): resultado de 0,7% t/t; previsão de...
Sessão Asiática Estável com Foco em Política Monetária e Indicadores Econômicos A sessão na região...
Wall Street encerra a semana com uma dose forte de otimismo após comentários de Donald Trump expressando seu desejo de concluir acordos...
Os mercados financeiros avançam para o segundo semestre do ano após alguns meses bastante turbulentos. Embora junho tenha sido relativamente...
A OPEP+ está considerando outro aumento significativo na produção de petróleo, de acordo com os mais recentes relatos da mídia...
A OPEP+ está considerando outro aumento significativo na produção de petróleo, de acordo com os mais recentes relatos da mídia...
S&P 500 supera máximas de fevereiro Cenário de inflação incerto sustenta os rendimentos dos Treasuries. Wall...
Os contratos futuros dos EUA operam em alta nesta quinta-feira, impulsionados pelo otimismo do mercado após as novas máximas alcançadas...
Fatos: A inflação do núcleo do índice PCE nos EUA superou o consenso em maio (2,7% m/m; previsão: 2,6%; anterior:...
_________ 📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui. O...
🟡 Ouro cai com força apesar de dólar fraco e apostas em corte de juros nos EUA O preço do ouro registra forte queda nesta sexta-feira,...
Estados Unidos – Dados de Inflação de Maio: Índice de Preços PCE Núcleo: atual 2,7% em base anual; previsão...
Os futuros do DAX (DE40) sobem 0,3% nesta quinta-feira (27), apoiados pelo sentimento ainda positivo em Wall Street e pela esperança de um acordo...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador