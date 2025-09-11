⬇️EURUSD em retração antes do CPI
As expectativas do mercado apontam para uma descida da inflação após a recente recuperação. Para 3,6% y/y de 3,7%...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Acompanhe em direto a divulgação do IPC dos EUA, com o analista da XTB Henrique Tomé, e saiba o que esperar para os investidores: Análise...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje em petróleo:
A subida dos preços do petróleo no início da semana, desencadeada pelo ataque surpresa do Hamas contra Israel no fim de semana, acabou...
Índices europeus seguem em terreno positivo Minutas da última reunião do BCE e dados sobre o IPC nos EUA Relatório da...
O relatório mensal do PIB e da produção do Reino Unido relativo a agosto foi publicado esta manhã às 7:00. Enquanto...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em alta, perto dos máximos da sessão. O S&P 500 ganhou...
Neste webinar com Samuel Laranjeira, da Income Markets, vamos abordar a importância de planear trades e seguir o plano com exemplos práticos....
A sessão bolsista de quarta-feira trouxe uma continuação da tendência de subida iniciada recentemente. No entanto,...
A reação do mercado não foi decisiva após a publicação das actas, embora o dólar tenha enfraquecido na...
