EURUSD ganha após as minutas📈
A reação do mercado não foi decisiva após a publicação das actas, embora o dólar tenha enfraquecido na...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Reação em alta após minutas no US100 (m1)
O Presidente da Fed de Atlanta, Raphael Bostic, acredita que não há necessidade imediata de aumentar as taxas de juro devido a sinais de...
Mercados europeus prolongam tendência de subida Empresas de moda sob pressão dos resultados trimestrais da LVMH (MC.FR) Situação...
Link: https://www.youtube.com/watch?v=50AJ2rN4rkk
O gráfico de pontos mostrou que há espaço para mais uma subida de 25 pontos base este ano No entanto, vários membros...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
Acabam de ser conhecidos os dados do Indice de Preços ao Produtor (IPP) que saíram em: IPP core: 0.3% vs 0.2%(previsto) 0.2% anterior IPP:...
A Secretária do Tesouro e antiga Presidente da Reserva Federal, Janet Yelen, e Michelle Bowman, da Reserva Federal, comentaram hoje a economia dos...
Os futuros do índice Dow Jones Industrial Average (US30) deverão registar hoje uma volatilidade acima da média, pelo menos por várias...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no par USD/CHF:
