Oportunidade de negociação - USD/CHF
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no par USD/CHF:
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no par USD/CHF:
Índices europeus seguem em terreno negativo Dados sobre a inflação medida pelo IPP e minutas da última reunião...
As leituras finais da inflação na Alemanha não surpreenderam os mercados, tanto o IHPC como o IPC estiveram em linha com as expectativas...
Os índices em Wall Street terminaram a sessão de ontem em terreno positivo, embora tenham perdido alguns dos seus ganhos iniciais na segunda...
Link: https://vimeo.com/873071716
Os índices de Wall Street negoceiam hoje em alta, com o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq a subirem 0,5-0,7% e o Russell 2000, de pequena capitalização,...
Os índices de ações dos EUA e os futuros dos índices europeus reduziram parte dos ganhos após a chegada de novos relatórios...
A NanoString Technologies (NSTG.US) é uma das acções norte-americanas com melhor desempenho atualmente. O preço das ações...
IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDUSD. IFR recomenda colocar uma posição longa sobre o par com os seguintes...
Hoje, os mercados acionistas mundiais podem recuperar o fôlego. O início da semana foi nervoso, com o aumento das hostilidades no Médio...
Wall Street segue em terreno positivo US2000 ultrapassa a marca dos 1 775 pts As ações da Truist Financial valorizam com os relatórios...
