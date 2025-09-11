Abertura do mercado norte-americano: Índices em Wall Street prolongam os ganhos
Wall Street segue em terreno positivo US2000 ultrapassa a marca dos 1 775 pts As ações da Truist Financial valorizam com os relatórios...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Wall Street segue em terreno positivo US2000 ultrapassa a marca dos 1 775 pts As ações da Truist Financial valorizam com os relatórios...
Link: https://www.youtube.com/watch?v=o0WxDo-xbKc
Petróleo O petróleo reagiu em alta após o início do conflito no Médio Oriente. Se houver uma nova escalada e a...
Petróleo O petróleo reagiu em alta após o início do conflito no Médio Oriente. Se houver uma nova escalada e a...
Índices europeus seguem em terreno positivo LVMH (MC.FR) apresenta os seus resultados após o fecho da sessão A sessão...
Índices europeus seguem em terreno positivo LVMH (MC.FR) apresenta os seus resultados após o fecho da sessão A sessão...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
A marca alemã de calçado Birkenstock tornar-se-á amanhã uma das mais antigas empresas europeias a ser cotada em bolsa. As suas...
A marca alemã de calçado Birkenstock tornar-se-á amanhã uma das mais antigas empresas europeias a ser cotada em bolsa. As suas...
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 2º trimestre da Sonae. Um...
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 2º trimestre da Sonae. Um...
A PepsiCo (PEP.US) divulgou resultados financeiros que superaram as expectativas dos analistas, ajudando as ações a recuperarem de níveis...
A PepsiCo (PEP.US) divulgou resultados financeiros que superaram as expectativas dos analistas, ajudando as ações a recuperarem de níveis...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no USD IDX:
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no USD IDX:
Embora o calendário macro para hoje seja muito modesto - e, para além dos stocks grossitas dos EUA (15:00), não serão publicados...
Embora o calendário macro para hoje seja muito modesto - e, para além dos stocks grossitas dos EUA (15:00), não serão publicados...
A China está a planear introduzir novos programas de estímulo para responder às expectativas de crescimento económico do país,...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador