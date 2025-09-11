Gráfico do dia - Petróleo (09.10.2023)
O ataque do Hamas a Israel durante o fim de semana e a resposta rápida e decisiva das Forças de Defesa Israelitas aumentaram consideravelmente...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O ataque do Hamas a Israel durante o fim de semana e a resposta rápida e decisiva das Forças de Defesa Israelitas aumentaram consideravelmente...
Sentimento de risk-off após a escalada das tensões no Médio Oriente Petróleo sobe mais de 3%, índices recuam Discursos...
O ataque inesperado da Palestina contra Israel está a provocar momentos de grande volatilidade nos mercados. As obrigações americanas,...
O Hamas lançou inesperadamente um ataque maciço com mísseis contra Israel no sábado, tendo sido disparados mais de 3.000...
A semana anterior nos mercados foi muito volátil, e a situação em torno dos títulos de dívida desempenhou um papel fundamental...
As ações da Aehr Systems (AEHR.US) estão sendo negociadas em queda de 14% hoje, depois que a empresa decidiu manter sua previsão...
Os índices dos EUA voltam a registar ganhos após a venda inicial devido à leitura mais elevada do NFP Apesar do aumento...
Wall Street abre em baixa, mas os índices voltam a subir num instante. US100 ganha 0,4% Após o forte relatório do NFP, o mercado...
O relatório do NFP dos EUA para setembro foi um dos principais lançamentos macro da semana. Os dados foram divulgados hoje às 13:30...
