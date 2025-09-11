🔴 ESPECIAL: NFP
Nesta análise ao NFP de setembro com o analista da XTB Nuno Mello, os tópicos em destaque: Dados do emprego nos EUA Enquadramento...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
DAX ganha no final da semana A atenção dos investidores vira-se para o relatório do NFP dos EUA Zalando (ZAL.DE)...
As ações da Pioneer Natural Resources (PXD.US), o terceiro maior produtor de petróleo na região chave da Bacia do Permiano...
As acções da Pioneer Natural Resources (PXD.US), o terceiro maior produtor de petróleo na região chave da Bacia do Permiano...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no índice US30:
O relatório do NFP para setembro, está agendado para ser divulgado hoje às 13:30. O relatório será importante depois...
A semana que agora termina Wall Street assistiu a mais uma semana de redução dos riscos, embora com algumas tentativas de estabilização...
A tendência de alta no dólar americano está a enfraquecer. O USD interrompeu o momentum de alta junto dos níveis de Fibonacci...
Os índices europeus estão a ser negociados em terreno positivo Dados sobre o mercado de trabalho nos EUA em destaque Declarações...
