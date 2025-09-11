Ouro em foco
📉 Ouro recua com alívio nas tensões geopolíticas e realização de lucros O ouro (GOLD) opera em forte queda nesta...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O índice alemão DE40 vem mantendo uma tendência de alta há algum tempo. Observando o gráfico no intervalo diário...
📌 Índices acionários sobem antes do PCE e sentimento do consumidor dos EUA Os mercados globais operam em alta nesta sexta-feira, com os...
O comunicado do Ministério do Comércio da China indica que as negociações com os Estados Unidos em Londres geraram uma série...
Dados de inflação – junho (preliminares): Espanha: IPC YoY Flash: 2,2% (Previsão: 2,1% | Anterior: 2,0%) IPC...
Futuros dos índices dos EUA mantêm sequência de altas nesta sexta-feira Os futuros dos índices norte-americanos continuam...
Segundo reportagens da Bloomberg, a Meta Platforms planeja adquirir a PlayAI, uma startup de inteligência artificial especializada em imitação...
Os índices europeus fecharam em alta nesta quinta-feira (27), impulsionados pelo otimismo vindo do mercado acionário dos Estados Unidos....
O Euro está subindo cerca de 0,6% frente ao Dólar hoje, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caem 3,5...
Abertura dos EUA: US100 sobe 0,5%📈 Ações da General Mills se aproximam do menor nível desde março de 2020 O sentimento em...
Índice Composto da Kansas City Fed: -2 Previsão: -5 Anterior: -3 ___ O conteúdo...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em alta após um dia impulsionado principalmente pelo forte desempenho das ações de...
EIA Natural Gas Storage Change: +96 bcf (Previsão: 87 bcf; Anterior: 95 bcf) 📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias...
As vendas pendentes de imóveis nos EUA registraram alta mensal de 1,8%, superando amplamente a expectativa de 0,13% e revertendo a queda anterior...
Os preços da platina recuaram de US$ 1.415 para US$ 1.374, embora o metal esteja atualmente tentando se recuperar. No entanto, ao analisar o gráfico...
Oferta em alta pressiona mercado e leva açúcar a mínimas de 4 anos O mercado de açúcar enfrenta forte pressão...
Os preços do petróleo subiram após o Financial Times noticiar que, segundo informações preliminares de inteligência,...
10h30 (horário de Brasília), Estados Unidos – Dados do PIB (1º trimestre): PIB (1º tri): -0,5% trimestre/trim. (previsão:...
As perspectivas em melhora para o euro e a fraqueza do dólar estão impulsionando o par de moedas mais importante do mundo para uma máxima...
Os mercados acionários europeus registram ganhos nesta quinta-feira, ampliando o forte desempenho observado recentemente, não apenas na Europa,...
