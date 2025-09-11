Última hora: USD dispara após os dados dos JOLTs
Esta semana será marcada pela publicação dos resultados de vários indicadores económicos sobre o emprego nos EUA. Enquanto...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices em Wall street voltam a recuar Yields a 10 anos ultrapassam a marca dos 4,70% US100 volta a ser negociado abaixo da marca dos 15.000...
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4xAhcCQyAks
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
Petróleo O petróleo bruto Brent tem tido uma volatilidade significativa desde 28 de setembro, e hoje está a reagir ao suporte...
As acções das principais empresas de energia eólica (fabricantes e prestadores de serviços de turbinas eólicas offshore...
DAX volta a testar os mínimos da semana passada Deutsche Bank corta perspectivas para a Zalando (ZAL.DE) As acções da...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação hoje no par USD/CHF:
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
O EURUSD tem estado sob pressão de venda há mais de dois meses, devido à força do dólar e à recuperação...
