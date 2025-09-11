Ações da Novo Nordisk valorizam após decisão da FDA e do gabinete de patentes dos EUA
As ações da Novo Nordisk (NOVOB.DK) estão a valorizar quase 2%, na sequência da decisão da FDA e do gabinete de patentes...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As ações da Novo Nordisk (NOVOB.DK) estão a valorizar quase 2%, na sequência da decisão da FDA e do gabinete de patentes...
As ações da Novo Nordisk (NOVOB.DK) estão a valorizar quase 2%, na sequência da decisão da FDA e do gabinete de patentes...
A lira turca está a recuar esta manhã face ao dólar americano, que tem mostrado estar bastante forte nos últimos dias, à...
A lira turca está a recuar esta manhã face ao dólar americano, que tem mostrado estar bastante forte nos últimos dias, à...
Índices europeus seguem de forma estável Inflação medida pelo IPC na Suiça Os índices europeus estão...
Índices europeus seguem de forma estável Inflação medida pelo IPC na Suiça Os índices europeus estão...
Os índices de Wall Street voltaram a recuar durante a sessão de ontem. O dólar voltou a valorizar, com o EURUSD a atingir novos...
Os índices de Wall Street voltaram a recuar durante a sessão de ontem. O dólar voltou a valorizar, com o EURUSD a atingir novos...
Link: vimeo.com/870441402/4bd58f6e4b
21:00
21:00
Na sessão de segunda-feira, os mercados europeus registaram quedas significativas nos principais índices bolsistas. O DAX alemão...
De acordo com o inquérito Markets Live Pulse da Bloomberg, prevê-se que os preços dos escritórios nos EUA sofram uma quebra...
De acordo com o inquérito Markets Live Pulse da Bloomberg, prevê-se que os preços dos escritórios nos EUA sofram uma quebra...
O Bank of America emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDNZD. O banco recomenda que coloque uma posição longa com...
O Bank of America emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDNZD. O banco recomenda que coloque uma posição longa com...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDUSD. O Credit Agricole recomenda colocar uma posição longa...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDUSD. O Credit Agricole recomenda colocar uma posição longa...
Michelle Bowman adverte que será "provavelmente apropriado" continuar a aumentar as taxas e mantê-las em níveis restritivos...
Michelle Bowman adverte que será "provavelmente apropriado" continuar a aumentar as taxas e mantê-las em níveis restritivos...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador