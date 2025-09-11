Abertura Wall Street: PMIs e ISM mais fortes do que esperado, dólar valoriza 📌
Wall Street abre em baixa PMIs da indústria transformadora da UE continuam a indicar contração Tesla cai inicialmente...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Wall Street abre em baixa PMIs da indústria transformadora da UE continuam a indicar contração Tesla cai inicialmente...
Wall Street abre em baixa PMIs da indústria transformadora da UE continuam a indicar contração Tesla cai inicialmente...
Dados do ISM nos EUA e PMI final revisto para setembro: PMI sobre a indústria. Resultado: 49.8 (Previsão 48.9, Anterior 48.9) ISM...
Dados do ISM nos EUA e PMI final revisto para setembro: PMI sobre a indústria. Resultado: 49.8 (Previsão 48.9, Anterior 48.9) ISM...
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9ftrZYfw2M0
Esta semana os investidores estarão concentrados nas decisões do Banco da Reserva da Austrália e o Banco da Reserva da Nova Zelândia....
Esta semana os investidores estarão concentrados nas decisões do Banco da Reserva da Austrália e o Banco da Reserva da Nova Zelândia....
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Petróleo volta a alimentar as preocupações...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Petróleo volta a alimentar as preocupações...
Um início misto para uma nova semana de negociações na Europa A Jefferies está a dar sinais positivos à...
Um início misto para uma nova semana de negociações na Europa A Jefferies está a dar sinais positivos à...
Os preços da prata estão a mergulhar no início de uma nova semana. Enquanto os declínios podem ser vistos em todo o mercado...
Os preços da prata estão a mergulhar no início de uma nova semana. Enquanto os declínios podem ser vistos em todo o mercado...
Esta semana vai ser particularmente importante para o dólar, onde o par cambial EUR/USD deverá estar novamente em destaque. A publicação...
Esta semana vai ser particularmente importante para o dólar, onde o par cambial EUR/USD deverá estar novamente em destaque. A publicação...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje na Prata:
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje na Prata:
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador