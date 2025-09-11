Última hora: USD recua após os dados sobre o mercado americano
O relatório do PIB dos EUA para o segundo trimestre de 2023 foi publicado hoje às 13:30. No entanto, como este foi o terceiro lançamento...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O relatório do PIB dos EUA para o segundo trimestre de 2023 foi publicado hoje às 13:30. No entanto, como este foi o terceiro lançamento...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
O relatório do IPC alemão para setembro foi divulgado hoje às 13:00. O mercado esperava que o IPC alemão desacelerasse de 6,1%...
O relatório do IPC alemão para setembro foi divulgado hoje às 13:00. O mercado esperava que o IPC alemão desacelerasse de 6,1%...
A Intel tem estado a atrás da Nvidia e da AMD A empresa teve um desempenho inferior durante a loucura da IA No entanto, as ações...
A Intel tem estado a atrás da Nvidia e da AMD A empresa teve um desempenho inferior durante a loucura da IA No entanto, as ações...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de negociação de hoje no índice SPA35:
Assista agora ao vídeo de oportunidade de negociação de hoje no índice SPA35:
O iene japonês permanece fraco em relação às principais moedas, incluindo o USD, EUR e CAD. Juntamente com o fortalecimento...
O iene japonês permanece fraco em relação às principais moedas, incluindo o USD, EUR e CAD. Juntamente com o fortalecimento...
Dados sobre a inflação IPC e vendas a retalho de Espanha: IPC espanhol YoY Flash Real 3,5% (Previsão 3,5%, Anterior 2,6%) IPC...
Dados sobre a inflação IPC e vendas a retalho de Espanha: IPC espanhol YoY Flash Real 3,5% (Previsão 3,5%, Anterior 2,6%) IPC...
Os índices europeus estão a ser negociados novamente em baixa Dados da inflação e das vendas a retalho de Espanha Inflação...
Os índices europeus estão a ser negociados novamente em baixa Dados da inflação e das vendas a retalho de Espanha Inflação...
Os mercados da Ásia-Pacífico voltaram a registar perdas, com o S&P/ASX 200 australiano a ser o único índice...
Os mercados da Ásia-Pacífico voltaram a registar perdas, com o S&P/ASX 200 australiano a ser o único índice...
Neste webinar especial em direto, o analista da XTB Vítor Madeira irá apresentar uma análise à matéria-prima em destaque...
Neste webinar especial em direto, o analista da XTB Vítor Madeira irá apresentar uma análise à matéria-prima em destaque...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador