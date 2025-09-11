BOLSA EM AÇÃO: Ibersol
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 2º trimestre da Ibersol. Um...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Preocupações significativas em relação às reservas de petróleo dos E.U. estão a causar um...
Neel Kashkari, o presidente do Banco da Reserva Federal de Minneapolis, manifestou incerteza quanto ao facto de o banco central ter terminado as suas subidas...
A abertura em Wall Street indicou uma potencial recuperação após vários dias de maior pressão de venda. No entanto,...
Relatório da EIA: Inventários de Petróleo Resultados: -2.169M (Previsão -0.9M, Anterior -2.135M) Inventários...
Índices em Wall Street abrem em terreno positivo Ações da Costco (COST.US) recuam apesar da empresa ter conseguido superar as...
O ouro, bem como os restantes metais preciosos estão a ser negociados sob pressão. Embora a escala dos movimentos não seja tão...
IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. IFR recomenda colocar uma posição longa sobre o par com os seguintes...
Link: https://www.youtube.com/watch?v=p-6gcrbFdxo
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
O relatório de encomendas de bens duráveis dos EUA para agosto foi publicado hoje às 13:30. Como se tratou de uma publicação...
