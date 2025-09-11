Última hora: USD valoriza após os dados das encomendas de bens duradouros
O relatório de encomendas de bens duráveis dos EUA para agosto foi publicado hoje às 13:30. Como se tratou de uma publicação...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Alemanha e Polónia vão introduzir controlos nas suas fronteiras Volkswagen vê uma diminuição da procura...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no índice DE30:
O ouro continua a recuar esta semana, à medida que o dólar e as yields voltam a ganhar força. Estes movimentos reagiram em grande...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURJPY. Credit Agricole recomendas curtas no par cambial EUR/JPY,...
Índices europeus tentam recuperar ligeiramente Melhoria nos dados sobre os lucros do sector industrial melhoraram o sentimento na Ásia Dados...
Os índices norte-americanos terminaram a sessão de terça-feira em terreno negativo, prolongando as quedas registadas no início...
Os índices de Wall Street estão a negociar em baixa, com os principais índices de referência do mercado de ações...
As ações da Amazon (AMZN.US) estão a ser negociadas hoje em baixa com quedas a rondar os 3%. Para além do mau sentimento geral...
Terça-feira marca mais um dia de fortalecimento do dólar americano, com o dólar a ser a moeda do G10 com melhor desempenho até...
