Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Trade do Dia – OURO (26.06.2025) Fatos: Investidores institucionais continuam a aumentar sua exposição ao ouro O...
Apesar da relativa calma geopolítica com a manutenção do cessar-fogo entre Israel e Irã, o mercado começa a voltar...
USDCNH: Yuan atinge maior força desde novembro; dólar sofre com incertezas políticas e comerciais O par USDCNH manteve-se relativamente...
📅 Calendário Econômico: Foco em Cúpula da UE e Dados Relevantes dos EUA (quinta-feira, 27/06/2025) Embora o calendário...
Os índices de Wall Street estão testando máximas históricas, sustentados pela redução do conflito no Oriente...
As ações da BP dispararam até 9,30% no mercado acionário dos EUA após reportagem do Wall Street Journal (WSJ) indicando...
Os contratos futuros dos EUA permaneceram estáveis após uma sessão anterior marcada por aumento do apetite ao risco, impulsionada...
Durante o segundo dia de seu depoimento, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, enfatizou uma abordagem cautelosa e orientada por dados para a...
Na cúpula da OTAN, Trump declarou conquistas significativas, destacando o aumento dos gastos com defesa por parte dos aliados e a necessidade de...
11h30 (horário de Brasília), Estados Unidos – Dados da EIA: Estoques de Gasolina: atual -2,075 milhões; previsão...
Os índices acionários dos EUA abriram hoje próximos dos níveis recordes. O entusiasmo dos investidores continua sendo impulsionado...
Vendas de Novas Residências nos EUA (Unidades): 623 mil Previsão: 693 mil Anterior: 743 mil __________ O conteúdo...
Trump discursa na Cúpula da OTAN sobre gastos com defesa e geopolítica O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez declarações...
Prepare-se para uma abertura de mercado imperdível! Hoje, às 10h30, Rodolfo Consenzzo, analista da XTB Brasil, recebe um convidado especial:...
Contratos futuros do DAX (DE40) recuam mais de 0,7%; setor de defesa avança na Alemanha, enquanto ações de bancos e farmacêuticas...
Os futuros do Índice de Volatilidade (VIX) estendem a queda em 0,6% nesta terça-feira, à medida que os índices em Wall Street...
Contratos futuros indicam abertura em alta para o pregão à vista europeu de hoje Situação geopolítica mostra sinais...
O par USD-JPY está recuperando parte do terreno após uma onda de quedas que levou o par de volta para próximo de 145 ienes por dólar....
Fatos: O par respeitou a zona de suporte chave em 168,00 A tendência de curto prazo desde o início de junho permanece de...
