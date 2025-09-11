USDCAD - recomendação do RBC (26.09.2023)
O Royal Bank of Canada (RBC) emitiu uma recomendação para o par de moedas USDCAD. RBC recomenda colocar uma posição longa...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O Royal Bank of Canada (RBC) emitiu uma recomendação para o par de moedas USDCAD. RBC recomenda colocar uma posição longa...
O Royal Bank of Canada (RBC) emitiu uma recomendação para o par de moedas USDCAD. RBC recomenda colocar uma posição longa...
Índices em Wall Street voltam a registar perdas US500 testa uma importante zona de suporte perto dos 4.350 pts Os índices...
Índices em Wall Street voltam a registar perdas US500 testa uma importante zona de suporte perto dos 4.350 pts Os índices...
Acabaram de ser publicados vários dados sobre a economia americana hoje às 15:00. Os dados do Conference Board foram acompanhados de perto....
Acabaram de ser publicados vários dados sobre a economia americana hoje às 15:00. Os dados do Conference Board foram acompanhados de perto....
As acções do maior produtor mundial de minério de urânio, a Kazatomprom do Cazaquistão (KAP.UK), estão a subir...
As acções do maior produtor mundial de minério de urânio, a Kazatomprom do Cazaquistão (KAP.UK), estão a subir...
Link: https://www.youtube.com/watch?v=InzlPx499Ho
DAX testa uma importante zona de suporte Ações de moda prolongam as quedas A sessão de terça-feira está...
DAX testa uma importante zona de suporte Ações de moda prolongam as quedas A sessão de terça-feira está...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
Petróleo O petróleo bruto está pela segunda semana consecutiva em queda. A área testada é de cerca de US $90,...
Petróleo O petróleo bruto está pela segunda semana consecutiva em queda. A área testada é de cerca de US $90,...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no par OIL.WTI:
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no par OIL.WTI:
A Tesla (TSLA.US) e outros fabricantes europeus de automóveis que importam da China para a União Europeia vão ser alvo de uma investigação...
A Tesla (TSLA.US) e outros fabricantes europeus de automóveis que importam da China para a União Europeia vão ser alvo de uma investigação...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador