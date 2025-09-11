Gráfico do dia - US30 (26.09.2023)
O sentimento dos investidores no mercado de acções dos EUA começou a enfraquecer esta segunda-feira. As projeções do...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O sentimento dos investidores no mercado de acções dos EUA começou a enfraquecer esta segunda-feira. As projeções do...
O sentimento dos investidores no mercado de acções dos EUA começou a enfraquecer esta segunda-feira. As projeções do...
Sentimento fraco na sessão asiática, os índices chineses lideram as descidas Os índices europeus abrem em baixa, à...
Sentimento fraco na sessão asiática, os índices chineses lideram as descidas Os índices europeus abrem em baixa, à...
A sessão de ontem em Wall Street terminou com os índices a registarem ganhos ligeiros, enquanto que o dólar americano voltou a...
A sessão de ontem em Wall Street terminou com os índices a registarem ganhos ligeiros, enquanto que o dólar americano voltou a...
A subida das yields foi o tema do dia, com o rendimento dos EUA a 10 anos a subir acima dos 4,50%, atingindo o nível mais elevado desde 2007....
A subida das yields é o principal tema dos mercados atualmente. A venda no mercado obrigacionista, que se tem verificado ao longo de setembro, empurrou...
A subida das yields é o principal tema dos mercados atualmente. A venda no mercado obrigacionista, que se tem verificado ao longo de setembro, empurrou...
Link: https://vimeo.com/867989148?share=copy
IFR emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDUSD, considerando os seguintes níveis: Entrada (ao preço...
IFR emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDUSD, considerando os seguintes níveis: Entrada (ao preço...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Análise à decisão da...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Análise à decisão da...
O par EURUSD tem vindo a desvalorizar nas últimas semanas e está atualmente a ser negociado perto dos 1,0594, desvalorizando mais de 0,4%....
O par EURUSD tem vindo a desvalorizar nas últimas semanas e está atualmente a ser negociado perto dos 1,0594, desvalorizando mais de 0,4%....
O índice da Fed de Dallas para setembro acabou por ter pouco impacto no mercado. Esperava-se que o relatório mostrasse uma melhoria de -17,2...
O índice da Fed de Dallas para setembro acabou por ter pouco impacto no mercado. Esperava-se que o relatório mostrasse uma melhoria de -17,2...
Os índices europeus estão sob pressão esta segunda-feira. As acções estão a recuar, à medida que...
Os índices europeus estão sob pressão esta segunda-feira. As acções estão a recuar, à medida que...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador