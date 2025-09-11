Abertura do mercado norte-americano: Índices em Wall Street Abrem em terreno negativo
Índices norte-americanos seguem em terreno negativo US100 testa a zona de suporte nos 23,6% Os índices em Wall Street começaram...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
O sentimento do mercado de criptomoedas continua fraco, com as quedas nos mercados de ações globais, um dólar forte e yields crescentes...
O mercado bolsista chinês teve uma sessão fraca, com o índice de referência das acções de promotores imobiliários...
O sector da moda é um dos sectores com pior desempenho durante a sessão de segunda-feira. A razão por detrás das quedas desta...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no Índice UK100:
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
O Instituto alemão IFO divulgou um novo conjunto dos seus índices hoje às 9:00. O índice geral do clima de negócios...
