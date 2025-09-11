Gráfico do dia - DE30 (25.09.2023)
O DAX (DE30) está a ser negociado em terreno positivo esta manhã. Os investidores estão a aguardar os dados do instituto...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus abrem em terreno positivo Dados do instituto IFO na Alemanha em destaque Índices regionais sobre os EUA Os índices...
Os mercados da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista esta madrugada. O Nikkei 225 do Japão liderou...
Num movimento significativo para a indústria tecnológica, a Cisco Systems (CSCO.US) anunciou a sua intenção de adquirir a empresa...
Índices em Wall Street seguem em terreno positivo PMIs na Europa saem abaixo das perspetivas Ações da Activision Blizzard valorizam...
Susan Collins, directora da Fed de Filadélfia, partilhou hoje a sua própria visão da economia e da trajetória dos juros. O...
Os índices PMI dos EUA para setembro foram divulgados hoje às 14:45 BST. O relatório foi observado de perto, uma vez que foi um lançamento...
Os futuros dos índices chineses estão a subir após os comentários optimistas do UBS e do Goldman Sachs sobre a futura economia...
