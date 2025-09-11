Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 22/09/2023
Os mercados da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista durante a sessão de hoje. O BOJ decidiu manter as taxas...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista durante a sessão de hoje. O BOJ decidiu manter as taxas...
A Home Depot (HD.US) tem tido um desempenho inferior ao dos índices norte-americanos, como o S&P 500 ou o Dow Jones, este ano. As acções...
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) divulgou um relatório semanal sobre os inventários de...
Os índices em Wall Street abriram em baixa O Dow Jones caiu abaixo da linha de tendência de curto prazo Google considera abandonar...
A Rússia informou hoje que vai decretar uma proibição temporária das exportações de gasolina e gasóleo....
O relatório semanal sobre os pedidos de subsídio de desemprego dos EUA foi publicado hoje às 13:30h. O mercado estava à espera...
Índices europeus sob pressão UniCredit (UCG.IT) em níveis de 2016 Citi revê em alta as perspetivas sobre as ações...
Turquia - Taxas de referência (uma semana). Atual: 30,00%. Previsão: 30.00%. Anteriormente: 25,00% A lira turca reagiu em baixa após...
O Banco de Inglaterra anunciou a sua decisão de política monetária hoje às 12:00. O consenso mediano entre os analistas foi...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no par GBP/JPY:
