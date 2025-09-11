Oportunidade de negociação - GBP/JPY
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no par GBP/JPY:
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no par GBP/JPY:
Neste webinar especial com o analista da XTB Nuno Mello, os temas em destaque: Primeiras reações à decisão do BoE Cobertura...
Investidores aguardam pela decisão do BoE sobre os juros Hoje, às 12:00, o Banco de Inglaterra publicará a sua decisão...
O petróleo está a recuar esta sessão, influenciado com as expectativas de novos aumentos dos juros nos EUA a compensar as perspectivas...
Noruega - Decisão do Norges Bank sobre as taxas de juro. Atual: 4,25%. Previsão: 4.25%. Anteriormente: 4.00%
O Banco Nacional da Suécia (Riksbank) aumenta as taxas de juro em 25 pontos base para 4,25%. Fonte: xStation 5
Suíça (SNB) - Decisão sobre a taxa de juro. Atual: 1,75%. Previsões: 2.00%. Anteriormente: 1.75% O Banco Nacional Suíço...
Índices europeus recuam esta manhã Bancos Centrais voltam a estar em destaque esta sessão O desfecho da reunião da...
Os mercados interpretaram a decisão de ontem da FOMC como "hawkish", levando a novas quedas no mercado de acções dos...
A FOMC decidiu deixar a taxa de juro inalterada, com os fundos da Fed a manterem-se no intervalo de 5,25-5,50%. Esta decisão era amplamente esperada,...
