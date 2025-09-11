Ubisoft sobe 3,5%. Os rumores de Assassins Creed Mirage apoiam os touros?
O estúdio de jogos Ubisoft (UBI.FR) partilhou mais informações com o mercado sobre o novo trailer de aniversário de Assasins...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O estúdio de jogos Ubisoft (UBI.FR) partilhou mais informações com o mercado sobre o novo trailer de aniversário de Assasins...
O estúdio de jogos Ubisoft (UBI.FR) partilhou mais informações com o mercado sobre o novo trailer de aniversário de Assasins...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=PfNiaGqE-54
Mercados europeus valorizam antes da decisão do FOMC Commerzbank (CBK.DE) beneficia da subida das taxas na Europa Ações da...
Mercados europeus valorizam antes da decisão do FOMC Commerzbank (CBK.DE) beneficia da subida das taxas na Europa Ações da...
O mercado indica a ausência de um aumento e o fim do ciclo de subida das taxas A Fed publicará as projecções macroeconómicas...
O mercado indica a ausência de um aumento e o fim do ciclo de subida das taxas A Fed publicará as projecções macroeconómicas...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no Índice UK100:
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no Índice UK100:
A taxa de desemprego na Suécia saiu muito acima das expectativas do mercado. Os dados fracos pressionaram a decisão do Riksbank sobre a taxa...
A taxa de desemprego na Suécia saiu muito acima das expectativas do mercado. Os dados fracos pressionaram a decisão do Riksbank sobre a taxa...
Após uma queda inesperada da inflação no Reino Unido, o mercado reagiu com um declínio acentuado do par GBPUSD. A libra esterlina...
Após uma queda inesperada da inflação no Reino Unido, o mercado reagiu com um declínio acentuado do par GBPUSD. A libra esterlina...
Índices europeus seguem em terreno positivo Investidores aguardam pela decisão da Fed sobre as taxas de juro Os índices...
Índices europeus seguem em terreno positivo Investidores aguardam pela decisão da Fed sobre as taxas de juro Os índices...
Dados sobre a inflação no Reino Unido IPC anual. Dados publicados: 6,7% (previsão 7%, anterior 6,8%) IPC subjacente anual....
Dados sobre a inflação no Reino Unido IPC anual. Dados publicados: 6,7% (previsão 7%, anterior 6,8%) IPC subjacente anual....
Os índices em Wall Street voltaram a fechar em terreno negativo ontem. O SP500 e o Nasdaq 100 a terminarem ambos com quedas de 0,22%. As yields...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador