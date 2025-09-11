Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 20/09/2023
Os índices em Wall Street voltaram a fechar em terreno negativo ontem. O SP500 e o Nasdaq 100 a terminarem ambos com quedas de 0,22%. As yields...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Nesta sessão com Fernando Marques, vamos apresentar um resumo da evolução das taxas de juro pela FED e pelo BCE e abordar as perspetivas...
Os dados da inflação do Canadá relativos a agosto surpreenderam o mercado. A inflação do IPC recuperou para 4,0%...
Os preços do NATGAS (+4%) e do TTF europeu (+8,5%) subiram com a notícia de uma paragem no campo norueguês Troll upstream (a maior...
Wall Street perde no início da sessão de terça-feira As empresas petrolíferas ganham com a onda de subida dos...
Petróleo A OPEP mantém as expectativas de um claro crescimento da procura no próximo ano, embora com uma participação...
Os cortes no fornecimento de petróleo da Arábia Saudita e da Rússia continuam a influenciar os preços do petróleo. Ambos...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
Licenças de construção para agosto: 1,543 milhões (previsão: 1,44 milhões; anterior: 1,443 milhões) Arranque...
Canadá, inflação medida pelo IPC para agosto. Dado publicado: 4% em relação ao ano anterior. Previsto: 3,8% A/A....
TUI (TUI.DE) ganha com a onda de procura sustentada dos consumidores Jefferies aumenta a recomendação para as acções...
