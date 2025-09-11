Resumo Matinal (25 de junho de 2025)
As ações na região Ásia-Pacífico subiram hoje, impulsionadas por um forte movimento positivo vindo de Wall Street....
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O US100 dispara 1,6% e atinge novas máximas históricas. O setor de tecnologia mantém sua impressionante sequência...
Os futuros do Brent (OIL) caem mais de 4,5% hoje, à medida que os mercados reagem ao cessar-fogo no Oriente Médio, reduzindo o risco percebido...
O sentimento no mercado acionário dos Estados Unidos está altamente otimista hoje. Os índices estão “comemorando”...
Os futuros de ações iniciaram o dia com tendência de alta, apoiados por uma recuperação do apetite ao risco em Wall Street...
Segundo o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, “o motivo pelo qual não estamos cortando os juros é que as previsões,...
Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board dos EUA: 93 vs 99,8 esperados e 98 na leitura anterior. Previsões de inflação...
Petróleo Aumento de Preço: Os preços do petróleo dispararam na abertura da última semana de junho, impulsionados por...
Os mercados retomam seu alívio após o cessar-fogo entre Israel e Irã, o que pressiona os preços do OURO com queda superior...
No domingo, a Tesla lançou oficialmente seu projeto Robotaxi em Austin, o que levou a um aumento de mais de 8% nas ações na sessão...
Powell reafirma postura cautelosa do Fed em meio a economia sólida e incertezas tarifárias As condições do mercado de...
Canadá – IPC de maio: leitura mensal acima do esperado O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) do Canadá apresentou...
Estamos presenciando uma forte recuperação nos futuros de índices e nos próprios índices, impulsionada pelo cessar-fogo...
O segundo dia da semana traz forte recuperação nos mercados de ações europeus e globais O índice alemão DAX...
O índice Ifo alemão para junho registrou 88,4 pontos, superando a previsão de 88,2 e também o resultado anterior de 87,5. O...
📊 Dados Econômicos – Alemanha (junho) | 06:00 (horário de Brasília) Índice Ifo de Clima Empresarial (German Ifo Business...
Israel identifica novos foguetes lançados pelo Irã, enquanto Teerã anuncia retomada total de seu programa nuclear Israel relatou...
Preços do Petróleo Recuam Mais de 2,5% com Cessar-Fogo Confirmado; Ouro, Dólar e Índices Reagem Os preços do petróleo...
O principal evento desta terça-feira é o início do depoimento de dois dias do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, perante...
