Oportunidade de negociação - EUR/USD
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje par EUR/USD:
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje par EUR/USD:
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje par EUR/USD:
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Qual será a próxima decisão...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Qual será a próxima decisão...
As criptomoedas continuam a subir hoje na onda de novos relatórios sobre a adoção da tecnologia blockchain entre as instituições...
As criptomoedas continuam a subir hoje na onda de novos relatórios sobre a adoção da tecnologia blockchain entre as instituições...
A holding francesa de moda SMCP (SMCP.FR) actualizou as suas previsões para o terceiro trimestre, bem como para todo o ano de 2023. Foi depois disto...
A holding francesa de moda SMCP (SMCP.FR) actualizou as suas previsões para o terceiro trimestre, bem como para todo o ano de 2023. Foi depois disto...
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) publicou hoje, às 10h00, um relatório...
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) publicou hoje, às 10h00, um relatório...
O relatório sobre a inflação do IPC de agosto para toda a zona euro esteve em destaque esta manhã. No entanto, como se tratava...
O relatório sobre a inflação do IPC de agosto para toda a zona euro esteve em destaque esta manhã. No entanto, como se tratava...
Os mercados permanecem bastante enquanto aguardam as decisões dos bancos centrais esta semana. Os investidores estarão especialmente atentos...
Os mercados permanecem bastante enquanto aguardam as decisões dos bancos centrais esta semana. Os investidores estarão especialmente atentos...
Os índices europeus seguem em terreno negativo Dados sobre a inflação da zona euro e do Canadá Dados do mercado imobiliário...
Os índices europeus seguem em terreno negativo Dados sobre a inflação da zona euro e do Canadá Dados do mercado imobiliário...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem flat - o S&P 500 ganhou 0,07%, o Dow Jones subiu 0,02% e o Nasdaq...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem flat - o S&P 500 ganhou 0,07%, o Dow Jones subiu 0,02% e o Nasdaq...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador