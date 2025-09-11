3 mercados a acompanhar na próxima semana (15.09.2023)
A próxima semana será repleta de publicações e eventos macroeconómicos! Para além disso, outros bancos centrais...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A próxima semana será repleta de publicações e eventos macroeconómicos! Para além disso, outros bancos centrais...
Neste webinar especial com o analista da XTB Nuno Mello, os temas em destaque: Primeiras reações à decisão do BoE Cobertura...
Acompanhe em direto a reunião da Fed com o analista da XTB Henrique Tomé e saiba o que esperar para os investidores: Decisão...
A segunda parte da sessão de hoje nos mercados financeiros internacionais traz uma deterioração do sentimento dos investidores, que,...
Sentimento do consumidor da Universidade de Michigan dos EUA Set P: 67.7 (est 69.0; prev 69.5) - Condições Atuais Sep P: 69.8 (est 74.8;...
Produção Industrial dos EUA (M/M) Ago: 0,4% (est 0,1%; prev 1,0%) - Utilização da Capacidade dos EUA em agosto: 79,7% (est...
https://www.youtube.com/watch?v=RhHRFJS30Ro
As empresas do sector da moda, industrial e automóvel registam os maiores ganhos Situação global do mercado: A...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no ouro:
Hoje serão conhecidos vários dados sobre a economia americana que poderão contribuir para um aumento na volatilidade nos índices...
A Grifols (GRF.ES), cotada no índice espanhol Ibex35 (SPA35), obteve uma vitória histórica no Parlamento Europeu, que poderá...
