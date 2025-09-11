Calendário económico: Produção industiral e dados da Univ. de Michigan nos EUA
Os dados macroeconómicos importantes da China foram melhores do que o previsto Os mercados aguardam as leituras da produção industrial,...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os dados macroeconómicos importantes da China foram melhores do que o previsto Os mercados aguardam as leituras da produção industrial,...
A sessão de ontem em Wall Street terminou com ganhos. O Nasdaq e o S&P 500 ganharam mais de 0,8%, enquanto que o Dow Jones terminou com ganhos...
O BCE aumentou as taxas de juro em 25 pontos base, mas sinalizou o fim do ciclo de subidas, o que apoia a recuperação do mercado acionista....
A variação do gás armazenado foi de 57 bcf, mais do que os 51 bcf esperados e muito mais do que o aumento de 33 bcf na semana passada....
A negociação da ARM começou em 54,5 com o preço IPO em 54,1. As ações subiram quase até aos 62 dólares...
A estreia em bolsa da Arm Holdings (ARM.US) está a repercutir-se na imprensa financeira e, mais uma vez, a eletrificar o sector da inteligência...
O BCE aumentou as taxas de juro mas sinalizou o fim do ciclo de subidas, o que apoia a recuperação do mercado acionista O...
https://www.youtube.com/watch?v=iIgnuP6YL3Y
Analisámos com muita atenção os dados e as projecções. O BCE chegou à conclusão de que deveria continuar...
O EURUSD desceu consideravelmente abaixo de 1,07 e o DE30 ultrapassou os 15700 pontos no início da conferência de imprensa, uma vez que o...
Leitura de dados macro dos EUA (13:30 BST) Pedidos de Subsídio de Desemprego nos EUA 220 k vs 225 k exp. e 216 k anteriormente Pedidos de...
