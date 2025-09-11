Oportunidade de negociação - UK100
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no Índice UK100:
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A decisão de hoje do BCE, que será anunciada às 13:15, estará no centro das atenções dos mercados e deverá...
Mercados atentos à decisão do BCE sobre as taxas de juro Pedidos de subsídio de desemprego, inflação segundo o...
A sessão de ontem terminou com ganhos modestos em Wall Street. O Nasdaq terminou a sessão com ganhos de 0,38%, o S&P 500 0,12% e o...
Os fabricantes chineses de automóveis eléctricos estão hoje a ter um desempenho fraco e a registar quedas, numa altura em que a UE...
As acções das empresas do sector automóvel sediadas em Detroit, General Motors (GM.US) e Ford (F.US), bem como do conglomerado italiano...
A inflação do IPC dos EUA ficou acima das expectativas do mercado. A leitura global situou-se em 3,7% y/y contra as expectativas de 3,6%...
EUA - relatório semanal da EIA sobre os inventários: Inventários de petróleo : Resultado: +3,95 mb; esperado -1,6 mb;...
As expectativas do mercado apontam para uma manutenção das taxas de juro na próxima reunião da FOMC Os preços elevados...
EUA - relatório sobre a inflação de agosto: IPC global anual: Resultado: 3,7% y/y. Previsto 3,6% y/y; anteriormente 3,2% y/y IPC...
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pPoFeOhx8
