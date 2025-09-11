DE30: DAX em níveis-chave antes da leitura do IPC dos EUA
Investidores aguardam com incerteza a leitura do IPC dos EUA TeamViewer vai reduzir o âmbito da parceria com o Manchester United A...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Será que uma leitura elevada da inflação irá induzir em erro o mercado antes da decisão da Fed? Relatório...
Já passaram quase 16 anos desde o lendário lançamento do primeiro iPhone, que chocou o mundo em junho de 2007 e deu início...
Acompanhe em direto a divulgação do IPC dos EUA, com o analista da XTB Vítor Madeira, e saiba o que esperar para os investidores: Análise...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no Índice US500:
A libra está a desvalorizar em relação ao dólar hoje, após a publicação dos dados do PIB significativamente...
Dados do IPC nos EUA em destaque Índices europeus seguem em baixa O dia de hoje será marcado pela publicação dos...
Dados sobre o PIB Estimativa do PIB do Reino Unido em termos homólogos dados publicados: 0,0% (previsão 0,4%, anterior 0,9%) Estimativa...
A sessão de ontem do mercado terminou com quedas em Wall Street. O SP500 (US500) terminou com quedas de 0,60% perto dos 4460 pontos, e o Nasdaq...
