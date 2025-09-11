BREAKING: Emprego no Canadá cai pelo segundo mês consecutivo 🇨🇦 📉
09h30 BRT, Canadá – Dados de Emprego de agosto: Variação do Emprego: atual -65,5 mil | previsão +4,9 mil | anterior...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Fatos Os contratos futuros de cacau na ICE (COCOA) caíram de cerca de US$ 12.860 na segunda metade de dezembro de 2024 para aproximadamente US$...
09h30 BRT, Estados Unidos – Dados de Emprego de agosto: Payroll Não-Agrícola: atual 22 mil | previsão 75 mil | anterior...
Os futuros dos Estados Unidos operam em terreno positivo, enquanto os investidores se preparam para a divulgação do próximo relatório...
A Broadcom divulgou seus resultados do terceiro trimestre, que superaram amplamente as expectativas do mercado e confirmaram o papel crescente da...
O relatório do mercado de trabalho dos EUA referente a agosto apresenta grande dificuldade de estimativa, tanto pelo excesso de ruído causado...
Alemanha — Pedidos à Indústria −2,9% m/m em agosto (Previsão: +0,5%; Anterior: −1,0%) Os dados da Alemanha...
A sessão de hoje no mercado acionário alemão foi marcada por mudanças significativas na composição do índice...
Alemanha — Pedidos à Indústria −2,9% m/m em agosto (Previsão: +0,5%; Anterior: −1,0%) Os dados...
A última sessão desta semana será uma das mais importantes no calendário macroeconômico — principalmente devido...
Wall Street encerra em alta - o S&P 500 e o Dow Jones subiram 0,8%, renovando máximas históricas. O Nasdaq avançou 1% e o Russell...
Hoje é dia de NFP nos EUA! 📊 O relatório de empregos é o dado mais importante do mês e pode influenciar diretamente...
Resumo diário: Wall Street avança apesar de relatórios mistos do ISM e ADP 🗽 US100 sobe 0,5% Os índices dos EUA estão...
A gigante norte-americana de serviços Salesforce (CRM.US) recua quase 6% hoje após divulgar um guidance decepcionante. As ações...
John Williams, do Federal Reserve Bank de Nova York, comentou sobre a economia dos EUA, inflação e taxas de juros. Os mercados de...
O EUR/USD apresenta forte volatilidade durante a audiência do Comitê Bancário do Senado com o indicado de Donald Trump para o...
Os futuros de cacau estendem sua tendência de baixa (COCOA: -2%) após a produtora americana de chocolates Mondelez International sugerir uma...
Variação semanal do gás natural (EIA): +55B Bcf; Previsão: 55B; Anterior: 18B Fonte: app...
Os metais preciosos perdem força hoje, com o ouro recuando mais de 0,5% e a prata caindo -1,8%. Como podemos observar, a platina mostra-se muito...
Os mercados americanos abrem levemente positivos após a publicação de dados do mercado de trabalho mais fracos do que o esperado....
