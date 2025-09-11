Destaques da manhã (24.06.2025)
Trump declara cessar-fogo total entre Israel e Irã; mercados reagem com alta em ações e queda no petróleo O presidente...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Não houve uma escalada total da situação no Oriente Médio após o ataque aéreo dos EUA no fim de semana à...
Nas últimas horas, surgiram informações sobre um possível ataque à base aérea de Al Udeid, no Catar, que abriga...
Os contratos futuros dos EUA estão sendo negociados em leve queda, embora o índice Russell esteja superando seus pares. A atenção...
Trade do dia: CADJPY (23.06.2025) Fatos: O dólar canadense frente ao iene japonês mantém-se próximo...
Otimismo generalizado nos principais índices dos EUA Ações de bens de consumo lideram os ganhos Tesla se destaca entre as Mag7...
12h00 (horário de Brasília), Estados Unidos – Vendas de Casas Usadas em maio: Variação mensal: atual: +0,8%;...
11h45 (horário de Brasília), Estados Unidos – Dados dos PMIs de junho: PMI de Serviços S&P Global: atual: 53,1;...
As preocupações relativas ao fechamento do Estreito de Hormuz, ponto-chave para o comércio e transporte de petróleo, parecem...
As bolsas europeias iniciam a semana em queda, com os investidores atentos às últimas atualizações sobre o conflito no Oriente...
EUR/USD recua após PMIs divergentes da França e Alemanha O par EUR/USD interrompeu sua recuperação após a...
O mercado de petróleo reagiu apenas moderadamente após um fim de semana marcado por uma forte escalada no conflito no Oriente Médio....
Petróleo sobe 1% após escalada entre EUA e Irã O petróleo registra alta de 1% nesta segunda-feira, impulsionado...
Ataque dos EUA ao Irã e ameaças no Estreito de Hormuz dominam o início da semana O principal tema do final de semana,...
Devido ao feriado de Juneteenth, o mercado acionário dos EUA permaneceu fechado hoje. Os mercados globais continuam pressionados pelo...
Os contratos futuros dos EUA estão sendo negociados em leve queda, embora o índice Russell esteja superando seus pares. A atenção...
Índice alemão mantém leve queda O conflito no Oriente Médio continua pressionando as empresas europeias. A ação...
08h00 BRT, Reino Unido – Decisão da Taxa de Juros do BoE para junho: real: 4,25%; previsão: 4,25%; anterior: 4,25% 08h00...
