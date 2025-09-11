Bolsa de Lisboa - A Semana nos Mercados Globais
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
Índices europeus seguem em terreno positivo A atenção dos investidores centrou-se no iene japonês e nos comentários...
Índices europeus seguem em terreno positivo A atenção dos investidores centrou-se no iene japonês e nos comentários...
A inflação, segundo o IPC em agosto foi de 4,8% y/y abaixo das expectativas de 5,4% y/y. A dinâmica m/m foi de -0,8% contra as expectativas...
A inflação, segundo o IPC em agosto foi de 4,8% y/y abaixo das expectativas de 5,4% y/y. A dinâmica m/m foi de -0,8% contra as expectativas...
Os índices norte-americanos terminaram a sessão de sexta-feira em terreno positivo, pondo fim às quedas registadas ao longo da...
Os índices norte-americanos terminaram a sessão de sexta-feira em terreno positivo, pondo fim às quedas registadas ao longo da...
Wall Street inicia sessão de sexta-feira com ganhos moderados Apple (AAPL.US) continua sob pressão das restrições...
Wall Street inicia sessão de sexta-feira com ganhos moderados Apple (AAPL.US) continua sob pressão das restrições...
https://www.youtube.com/watch?v=ZDMr2zBpaiM
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
Os dados sobre o emprego de Agosto no Canadá foram conhecidos hoje às 13:30. Esperava-se que o relatório mostrasse um aumento de 20...
Os dados sobre o emprego de Agosto no Canadá foram conhecidos hoje às 13:30. Esperava-se que o relatório mostrasse um aumento de 20...
Bolsas europeias prolongam perdas semanais Discurso de Barr da da FED e dados do mercado de trabalho canadiano no calendário DE30...
Bolsas europeias prolongam perdas semanais Discurso de Barr da da FED e dados do mercado de trabalho canadiano no calendário DE30...
A semana que passou A subida dos rendimentos das obrigações continuou a dominar o sentimento na primeira metade da semana e a apoiar ainda...
A semana que passou A subida dos rendimentos das obrigações continuou a dominar o sentimento na primeira metade da semana e a apoiar ainda...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador