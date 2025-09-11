Oportunidade de negociação - Gás Natural
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no gás natural:
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O gás natural está hoje no centro das atenções, depois de os sindicatos australianos terem anunciado o início de uma...
Índices europeus seguem em terreno positivo Dados sobre o mercado de trabalho no Canadá serão publicados hoje às 13h30 Gás...
Os índices em Wall Street terminaram as negociações de ontem em baixa, com o S&P 500 a cair 0,32%, o Nasdaq a descer 0,89%...
21:30
Uma leitura fraca dos pedidos de subsídio de de desemprego indicou um mercado de trabalho forte e "encaixou" com os...
Os relatórios da EIA chegaram hoje, mas o OIL.WTI não reagiu tanto quanto o NATGAS, onde podemos ver uma recuperação de 4%...
Wall Street em queda desde a abertura, com as maiores quedas, mais de 1%, registadas pelos contratos no US100 Dados macroeconómicos...
-A Standard and Poor's (S&P) irá melhorar o rating ou a perspetiva da dívida soberana portuguesa? Portugal tem conseguido melhorar...
Chevron atingiu máximos dos últimos 4 meses Arábia Saudita e Rússia alargam cortes no fornecimento A Chevron tem...
