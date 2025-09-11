Ação da semana - Chevron (07.09.2023)
Chevron atingiu máximos dos últimos 4 meses Arábia Saudita e Rússia alargam cortes no fornecimento A Chevron tem...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Chevron atingiu máximos dos últimos 4 meses Arábia Saudita e Rússia alargam cortes no fornecimento A Chevron tem...
O documento de síntese FMI-FSB intitulado "Policies for Crypto-Assets" foi publicado hoje. O relatório combina...
A aversão ao risco mais alargada nos mercados globais está a apoiar o dólar americano após o ISM de ontem, melhor do que o...
EUA, pedidos de subsídio de desemprego: Dados publicados: 216k. Expectativas: 233,5 mil; Anteriormente: 228 mil Custos laborais: Produtividade...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 recupera junto da marca dos 15.650 pts Ações da Infineon recuam, enquanto...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje o Paládio:
Os dados do PIB referentes ao segundo trimestre de 2023 na Zona Euro surpreenderam os mercados pela negativa. PIB da Zona Euro A/A: 0,5% Previsão:...
O iene japonês tem estado exposto a alguma volatilidade nos últimos dias, acabando por levantar preocupações entre os líderes...
Pedidos semanais de subsídio de desemprego nos EUA PMIs no Canadá Declarações de membros da Fed O calendário...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em baixa. O Nikkei225 japonês recuou 1,0%, o S&P/ASX...
