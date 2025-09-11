Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 07/09/2023
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em baixa. O Nikkei225 japonês recuou 1,0%, o S&P/ASX...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em baixa. O Nikkei225 japonês recuou 1,0%, o S&P/ASX...
Susan Colins, presidente da Reserva Federal de Boston, comentou hoje a situação da economia dos EUA. De um modo geral, Collins sugeriu que...
Susan Colins, presidente da Reserva Federal de Boston, comentou hoje a situação da economia dos EUA. De um modo geral, Collins sugeriu que...
A AMC Entertainment (AMC.US), cadeia de cinemas dos EUA e uma das empresas que esteve na vanguarda da "meme stocks ", está hoje a cair...
A AMC Entertainment (AMC.US), cadeia de cinemas dos EUA e uma das empresas que esteve na vanguarda da "meme stocks ", está hoje a cair...
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 2º trimestre da Corticeira...
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 2º trimestre da Corticeira...
O dólar americano é uma das moedas do G10 com melhor desempenho hoje, caindo apenas contra o iene japonês (JPY) e o dólar australiano...
O dólar americano é uma das moedas do G10 com melhor desempenho hoje, caindo apenas contra o iene japonês (JPY) e o dólar australiano...
Gogo (GOGO.US), fornecedor americano de Internet de banda larga a bordo de aviões executivos, é uma das ações americanas com...
Gogo (GOGO.US), fornecedor americano de Internet de banda larga a bordo de aviões executivos, é uma das ações americanas com...
Índices americanos seguem em terreno negativo Dados do ISM pressionam os índices americanos Ações da Roku valorizam,...
Índices americanos seguem em terreno negativo Dados do ISM pressionam os índices americanos Ações da Roku valorizam,...
O USDCAD tornou-se mais volatilidade às 15:00, na sequência do anúncio da decisão de taxa do Banco do Canadá, bem como...
O USDCAD tornou-se mais volatilidade às 15:00, na sequência do anúncio da decisão de taxa do Banco do Canadá, bem como...
https://www.youtube.com/watch?v=s7xGt2K6fos
As ações da Watches of Swizterland (WOSG.UK) estão a desvalorizar 1,5% hoje, mas os compradores estão a conseguir recuperar...
As ações da Watches of Swizterland (WOSG.UK) estão a desvalorizar 1,5% hoje, mas os compradores estão a conseguir recuperar...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com VítorMadeira...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador